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(Белова) Алефтина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова Екатерина Павловна

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