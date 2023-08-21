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(Белова) Алефтина Васильевна
(Белова) Алефтина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Пол
Женский
Отец
Белов Василий Иванович
1894 г.р.
Мать
Белова (Ахматова) Екатерина Павловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Белов Василий Иванович
Мать:
Белова Екатерина Павловна
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