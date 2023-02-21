Лобачев Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986
Рождение ребёнка
12.04.2009
Мать ребёнка: Сагара Полина
Рождение ребёнка
11.05.2013
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
14.07.2018
Дочь: Лобачева Вера Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагара Полина
Бракосочетание
Неизвестно