Лобачев Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Павел Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1986

Отец: Лобачев Владимир Анатольевич

Мать: Осипова Светлана Алексеевна

Рождение ребёнка
12.04.2009

Сын: Лобачев Лука Павлович

Мать ребёнка: Сагара Полина

Рождение ребёнка
11.05.2013

Сын: Лобачев Иван Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
14.07.2018

Дочь: Лобачева Вера Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагара Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Светлана Сергеевна

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