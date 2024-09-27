Мальцев Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцев Дмитрий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1878

Дата смерти

?.10.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878

Отец: Мальцев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Раиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мальцев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Сукрушева Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мальцев Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна

Смерть
?.10.1968

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