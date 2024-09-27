Мальцев Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1878
Дата смерти?.10.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878
Отец: Мальцев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Раиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мальцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Сукрушева Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мальцев Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мальцева Анастасия Николаевна
Смерть
?.10.1968