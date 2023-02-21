Трутнев (Девятов) Андрей Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутнев (Девятов) Андрей Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Девятов Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
1822

Жена: Трутнева Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Андреева

Мать ребёнка: Трутнева Евдокия Никифорова

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Трутнева Евдокия Никифорова

Смерть
Неизвестно
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