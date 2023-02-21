Трутнев (Девятов) Андрей Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Девятов Аким
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Андреева
Мать ребёнка: Трутнева Евдокия Никифорова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Трутнева Евдокия Никифорова
Смерть
Неизвестно