Власов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1906 ст.

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906 ст.

Отец: Власов Дмитрий Егорович

Мать: Власова Устиния Стефановна

Рождение ребёнка
25.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власова Мария Александровна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Власова Мария Александровна

Смерть
Около 1941
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