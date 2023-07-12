Власов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1906 ст.
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власова Мария Александровна
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Власова Мария Александровна
Смерть
Около 1941