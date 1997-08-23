Жабина (Каверина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1929
Дата смерти23.08.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1952
Дочь: Рябова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Жабин Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
12.11.1953
Рождение ребёнка
29.06.1955
Рождение ребёнка
25.12.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.1997
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область