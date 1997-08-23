Жабина (Каверина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Каверина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1929

Дата смерти

23.08.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1952

Дочь: Рябова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Жабин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
12.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
29.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
25.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жабин Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Николай Георгиевич

Смерть
23.08.1997
Еткуль, Еткульский муниципальный район, Челябинская область
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