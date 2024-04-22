Жидкова (Константинова) Прасковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Константинова) Прасковья Александровна

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Место рождения

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

14.10.1893 ст.

Дата смерти

14.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1893 ст.

Отец: Константинов Александр Семенович

Мать: Константинова Наталья Ивановна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Крещение
15.10.1893 ст.
Даровое, Орловский уезд, Орловская губерния
основание: Ф.101. Оп.1 Д.3742 Л.25об., 26 | Восприемники: государственный крестьянин д.Становое Мценского уезда Петр Евдокимович Плахов и государственная крестьянка той же деревни, девица, Екатерина ... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1914

Сын: Жидков Николай Федорович

Отец ребёнка: Жидков Федор Константинович

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.06.1918

Дочь: Карабихина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Жидков Федор Константинович

Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Федор Константинович

Смерть
14.03.1979
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
1979
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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