Жидкова (Константинова) Прасковья Александровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1893 ст.
Дата смерти14.03.1979
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1893 ст.
Крещение
15.10.1893 ст.
Даровое, Орловский уезд, Орловская губерния
основание: Ф.101. Оп.1 Д.3742 Л.25об., 26 | Восприемники: государственный крестьянин д.Становое Мценского уезда Петр Евдокимович Плахов и государственная крестьянка той же деревни, девица, Екатерина ... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1914
Отец ребёнка: Жидков Федор Константинович
Рождение ребёнка
22.06.1918
Дочь: Карабихина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Жидков Федор Константинович
Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1979
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
1979