Лихачёв Евстрат Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёв Евстрат Андреевич

Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1799 и 1800

Пол

Мужской

Отец

Между 1775 и 1786 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1800

Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать: Лихачёва Марина

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Сын: Лихачёв Иоаким Евстратович

Мать ребёнка: Лихачёва Иустина Ивановна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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