Лихачёв Евстрат Андреевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1799 и 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1800
Отец: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать: Лихачёва Марина
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Сын: Лихачёв Иоаким Евстратович
Мать ребёнка: Лихачёва Иустина Ивановна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно