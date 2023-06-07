Мать Андреян Тимофев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Андреян Тимофев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1800

Сын: Борзов Андреян Тимофев

Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Борзов Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Борзов Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Борзов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
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