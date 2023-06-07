Мать Андреян Тимофев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
21.08.1800
Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Борзов Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Борзов Тимофей Андреев