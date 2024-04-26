Старченко Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старченко Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Краснопёрова (Старченко) Полина

Отец ребёнка: Старченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева(?) (Старченко) Пелагея

Отец ребёнка: Старченко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багинская(?) (Старченко) Ефросинья

Отец ребёнка: Старченко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старченко Василий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Старченко Ефим

Отец ребёнка: Старченко Василий

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Архипова (Старченко) Дарья

Отец ребёнка: Старченко Василий

Смерть
Неизвестно

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