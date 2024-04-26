Старченко Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Краснопёрова (Старченко) Полина
Отец ребёнка: Старченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева(?) (Старченко) Пелагея
Отец ребёнка: Старченко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багинская(?) (Старченко) Ефросинья
Отец ребёнка: Старченко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старченко Василий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Старченко Ефим
Отец ребёнка: Старченко Василий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Архипова (Старченко) Дарья
Отец ребёнка: Старченко Василий
Смерть
Неизвестно