Репин Поликарп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Репин Иван
Рождение ребёнка
23.08.1875
Сын: Репин Александр Поликарпович
Мать ребёнка: Репина Екатерина Аристарховна
д. Крестьяниновская Буйской волоски, Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леушина Надежда Поликарповна
Мать ребёнка: Репина Екатерина Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно