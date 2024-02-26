Репин Поликарп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Поликарп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1875

Сын: Репин Александр Поликарпович

Мать ребёнка: Репина Екатерина Аристарховна

д. Крестьяниновская Буйской волоски, Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леушина Надежда Поликарповна

Мать ребёнка: Репина Екатерина Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Екатерина Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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