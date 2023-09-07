Зайцева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Евдокия Ивановна

Зайцева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

02.08.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.

Дочь: Зайцева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.

Сын: Зайцев Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Зайцев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.05.1862 ст.

Сын: Зайцев Симон Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.

Дочь: Зайцева Иустина Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
02.08.1896 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close