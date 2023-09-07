Зайцева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смерти02.08.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1853 ст.
Дочь: Зайцева Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
07.10.1855 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Зайцев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
16.05.1862 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич
Рождение ребёнка
01.10.1864 ст.
Дочь: Зайцева Иустина Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.1896 ст.