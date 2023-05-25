Матрона Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Козьмина

Матрона Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

08.12.1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Карасев Петр Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1861

Сын: Карасев Тихон Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.12.1896

Мы используем куки для улучшения работы сайта.