Матрона Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти08.12.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Карасев Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1861
Отец ребёнка: Федор Васильев
Введенское, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
08.12.1896