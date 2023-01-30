Титов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.
Отец: Титов Иван Иванович
Мать: Титова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.
Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.04.1903 ст.
Дочь: (Титова) Зинаида Дмитриевна
Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.
Сын: Титов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.
Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Смерть
Неизвестно