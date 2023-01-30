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Титов Дмитрий Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874 ст.

Отец: Титов Иван Иванович

Мать: Титова Евдокия Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.10.1901 ст.

Сын: Титов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.04.1903 ст.

Дочь: (Титова) Зинаида Дмитриевна

Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1904 ст.

Сын: Титов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.

Сын: Титов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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