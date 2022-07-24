Хайретдинов Бедретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дявлятова Маргубжан
Рождение ребёнка
07.01.1919
Сын: Бедретдинов Умяр
Мать ребёнка: Дявлятова Маргубжан
Большое Рыбушкино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно