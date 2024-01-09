Алексеева Юлия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Юлия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1932

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.07.1932

Отец: Алексеев Никита Алексеевич

Мать: не указана

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