Доронин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вознесенская Мария Федоровна
Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно