Доронин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронин Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доронин Иван Иванович

Мать: Доронина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознесенская Мария Федоровна

Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Доронина Татьяна Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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