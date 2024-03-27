Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1912

Дочь: Гаймалтдинова Бибисара

Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Нигматзянова Гамбара

Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Усманова Зайтуна Абдуловна

Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Рождение ребёнка
23.01.1928

Дочь: Гильмутдинова Байза

Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шамсутдинов Ахмет

Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Смерть
1982
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