Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1912
Дочь: Гаймалтдинова Бибисара
Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Нигматзянова Гамбара
Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Усманова Зайтуна Абдуловна
Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Рождение ребёнка
23.01.1928
Дочь: Гильмутдинова Байза
Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шамсутдинов Ахмет
Отец ребёнка: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Смерть
1982