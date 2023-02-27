Рагозин Авакум Мартынович
Место рождениясело Шовск, Лебедяньский уезд, Тамбовсквя губерния, Российская империя, Лебедянский, Тамбовская, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рагозин Мартын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рагозин Трофим Авакумович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно