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Рагозин Авакум Мартынович

Место рождения

село Шовск, Лебедяньский уезд, Тамбовсквя губерния, Российская империя, Лебедянский, Тамбовская, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1648 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рагозин Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Трофим Авакумович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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