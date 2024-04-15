Девяткова (Кожевникова) Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Девяткова (Кожевникова) Василиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1915

Сын: Девятков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ямщикова Любовь Тимофеевна

Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Маркова Полина Тимофеевна

Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич

Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятков Тимофей Дмитриевич

Смерть
1971
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