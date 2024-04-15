Девяткова (Кожевникова) Василиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1915
Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ямщикова Любовь Тимофеевна
Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Маркова Полина Тимофеевна
Отец ребёнка: Девятков Тимофей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971