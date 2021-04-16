Канева (Конева) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Истомин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1974
Дочь: Конева (Канева) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Канев Владимир Савватеевич
Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно