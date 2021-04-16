Канева (Конева) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Конева) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Владимир Савватеевич

Рождение ребёнка
23.12.1974

Дочь: Конева (Канева) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Канев Владимир Савватеевич

Казым, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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