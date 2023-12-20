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Синяков Павел Альтович

Место рождения

Краматорск

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синяков Альт

Мать: Боева Римма Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синяков Павел Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синякова София Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кульбеда Ирина Анатольевна

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