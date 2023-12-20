Синяков Павел Альтович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синяков Альт
Мать: Боева Римма Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синякова София Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кульбеда Ирина Анатольевна