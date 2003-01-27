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Соколов Соколов Алексеевич
Соколов Соколов Алексеевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
27.01.2003
Пол
Мужской
Отец
Соколов Алексей Викторович
1972 г.р.
Мать
Соколова Светлана Александровна
1976 г.р.
Жена
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2003
Отец:
Соколов Алексей Викторович
Мать:
Соколова Светлана Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
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