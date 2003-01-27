Соколов Соколов Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Соколов Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1972 г.р.

Мать

1976 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2003

Отец: Соколов Алексей Викторович

Мать: Соколова Светлана Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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