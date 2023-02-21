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Кудымова Степанида Алексеевна

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

14.06.1873

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Кудымов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Кудымов Алексей Федорович

Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудымов Алексей Федорович

Смерть
1952
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область
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