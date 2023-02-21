Кудымова Степанида Алексеевна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения14.06.1873
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.05.1912
Отец ребёнка: Кудымов Алексей Федорович
Гуменцева, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя. Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
Усть-Салда, Верхотурский, Свердловская область