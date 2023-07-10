Биливитя (Толчева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биливитя (Толчева) Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Толчева Анастасия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпенко Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Биливитя Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Унанян Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Биливитя Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Биливитя Сергей Викторович

Отец ребёнка: Биливитя Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биливитя Виктор

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