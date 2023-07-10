Биливитя (Толчева) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпенко Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Биливитя Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Унанян Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Биливитя Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Биливитя Сергей Викторович
Отец ребёнка: Биливитя Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Биливитя Виктор