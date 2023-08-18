Рубежов Авраам-Залман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубежов Авраам-Залман

Рубежов Авраам-Залман

Место рождения

Велиж

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубежов Аркадий Зиновьевич

Мать ребёнка: (Ронкина) Сарра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рубежова) Элла

Мать ребёнка: (Ронкина) Сарра Ивановна

Смерть
1943
Причина смерти: На войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.