Рубежов Авраам-Залман
Место рожденияВелиж
Дата рожденияОколо 1905
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубежов Аркадий Зиновьевич
Мать ребёнка: (Ронкина) Сарра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рубежова) Элла
Мать ребёнка: (Ронкина) Сарра Ивановна
Смерть
1943
Причина смерти: На войне