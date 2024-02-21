Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна
Место рожденияг.Куйбышев (г.Самара)
Дата рождения21.10.1895
Дата смерти19.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
14.10.1915
Дочь: Солодкин (Солодкина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
01.06.1937
Дочь: Маначинский (Маначинская (Крячкова)) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
25.04.1939
Дочь: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович
Смерть
19.10.1980