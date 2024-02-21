Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крячкова (Свинарева) Пелагея Прокофьевна

Место рождения

г.Куйбышев (г.Самара)

Дата рождения

21.10.1895

Дата смерти

19.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1895

Отец: Свинарев Прокофий Васильевич

Мать: Свинарев (Свинарева) Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Рождение ребёнка
14.10.1915

Дочь: Солодкин (Солодкина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
01.06.1937

Дочь: Маначинский (Маначинская (Крячкова)) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
25.04.1939

Дочь: Ламбина (Крячкова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Крячков Николай Гаврилович

Смерть
19.10.1980

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