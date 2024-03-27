(Майкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коденев Анатолий
Отец ребёнка: Коденев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коденев Николай
Отец ребёнка: Коденев Степан
Рождение ребёнка
11.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коденев Степан
Смерть
1946