(Майкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Майкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коденев Анатолий

Отец ребёнка: Коденев Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коденев Николай

Отец ребёнка: Коденев Степан

Рождение ребёнка
11.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коденев Степан

Смерть
1946

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