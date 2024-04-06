Ортынский Юрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Начальник службы эксплуатации
Рождение ребёнка
12.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ортынская Анна Олеговна
Рождение ребёнка
14.02.2018
Сын: Ортынский Алексей Юрьевич
Мать ребёнка: не указана