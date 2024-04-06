Ортынский Юрий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортынский Юрий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Начальник службы эксплуатации
Рождение ребёнка
12.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ортынская Анна Олеговна

Рождение ребёнка
14.02.2018

Сын: Ортынский Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

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