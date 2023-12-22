Якубова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1806
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Якубова Анфиса Васильевна
Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1813 ст.
Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.
Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно