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Якубова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1806

Муж: Якубов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Якубова Анфиса Васильевна

Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1813 ст.

Сын: Якубов Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1814 ст.

Сын: Якубов Евграф Васильевич

Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Якубов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Якубов Василий Андреевич

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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