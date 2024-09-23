Минин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минин Иван Павлович
Мать ребёнка: Минина Ефросинья
Рождение ребёнка
02.01.1895
Мать ребёнка: Минина Ефросинья
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лашкова (Минина) Федора Павловна
Мать ребёнка: Минина Ефросинья
Смерть
Неизвестно