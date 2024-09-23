Минин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинин Павел

Минин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минин Иван Павлович

Мать ребёнка: Минина Ефросинья

Рождение ребёнка
02.01.1895

Сын: Минин Степан Павлович

Мать ребёнка: Минина Ефросинья

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лашкова (Минина) Федора Павловна

Мать ребёнка: Минина Ефросинья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.