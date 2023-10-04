Козко (Никитина) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1973
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козко Андрей Викторович
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край