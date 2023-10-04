Козко (Никитина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козко (Никитина) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1973

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козко Андрей Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: Козко Андрей Викторович

Рождение ребёнка
09.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козко Андрей Викторович

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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