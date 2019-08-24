Осоченко Александр Андреевич 27.09.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осоченко Александр Андреевич

Место рождения

Село Каиры Херсонской области

Дата рождения

27.09.1947

Дата смерти

24.08.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947

Отец: Осоченко Андрей Романович

Мать: Бондаренко Полина Марковна

Село Каиры Херсонской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Осоченко Dorbert Евгения Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.08.2019

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