Осоченко Александр Андреевич
Место рожденияСело Каиры Херсонской области
Дата рождения27.09.1947
Дата смерти24.08.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1947
Село Каиры Херсонской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Осоченко Dorbert Евгения Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.08.2019