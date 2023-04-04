Большакова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Большаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Большаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдурова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Василий Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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