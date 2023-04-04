Большакова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Большаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Большаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдурова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Большаков Василий Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно