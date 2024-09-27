Эсаулова Надежда Ивановна (ж Ивана Максимовича Эс)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.
Сын: Эсаулов Александр Иванович
Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №92/14.08/15/Александр/поч.Князевский/Иван Максимов Эсаулов+Надежда Ивановна, правосл В: д.Ивашковской, кр.Ивана Иванова Пестова сын Александр
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.
Дочь: (Эсаулова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №43/19.05/20/Александра/поч.Княз/кр.Иван Максимов Эс+Надежда Ивановна В:г.Вятка дочь чиновника Александра Петрова Черимдева(Чернядева)?
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.
Сын: Эсаулов Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №116/21.10/22/Димитрий/поч.Кн/Иван Максимов Эс+Надежда Ивановна В:т.ж.д.Иван Евстафьев Эс
Смерть
Неизвестно