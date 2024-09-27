Эсаулова Надежда Ивановна (ж Ивана Максимовича Эс) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова Надежда Ивановна (ж Ивана Максимовича Эс)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Иван Максимович

Рождение ребёнка
14.08.1883 ст.

Сын: Эсаулов Александр Иванович

Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1883 Бахта, Троицкая (237/226/6, 241-321) №92/14.08/15/Александр/поч.Князевский/Иван Максимов Эсаулов+Надежда Ивановна, правосл В: д.Ивашковской, кр.Ивана Иванова Пестова сын Александр
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.

Дочь: (Эсаулова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №43/19.05/20/Александра/поч.Княз/кр.Иван Максимов Эс+Надежда Ивановна В:г.Вятка дочь чиновника Александра Петрова Черимдева(Чернядева)?
Рождение ребёнка
21.10.1891 ст.

Сын: Эсаулов Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Эсаулов Иван Максимович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1891 Бахта, Троицкая (237/226/306, 1-94) №116/21.10/22/Димитрий/поч.Кн/Иван Максимов Эс+Надежда Ивановна В:т.ж.д.Иван Евстафьев Эс
Смерть
Неизвестно

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