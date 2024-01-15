Шамин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамин Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

22.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Шамин Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамина (Гущина) Фаина (Фавета) Иосифовна

Рождение ребёнка
05.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамина (Гущина) Фаина (Фавета) Иосифовна

Смерть
22.08.1944
Причина смерти: умер от ран на войне
Похороны
Неизвестно

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