Шамин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти22.08.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Шамин Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамина (Гущина) Фаина (Фавета) Иосифовна
Смерть
22.08.1944
Причина смерти: умер от ран на войне
Похороны
Неизвестно