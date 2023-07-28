Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Лабожское, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

С 1918 по 1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 1923

Отец: Фролов Иван Савельевич

Мать: не указана

Лабожское, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлубный Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
С 1946 по 1948

Сын: Подлубный Сергей Иванович

Отец ребёнка: Подлубный Иван Григорьевич

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
После 1946

Сын: Подлубный Евгений Иванович

Отец ребёнка: Подлубный Иван Григорьевич

Одесса, Одеська область
Смерть
Неизвестно

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