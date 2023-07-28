Подлубная (Фролова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияС 1918 по 1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1918 по 1923
Отец: Фролов Иван Савельевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1946 по 1948
Сын: Подлубный Сергей Иванович
Отец ребёнка: Подлубный Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
После 1946
Сын: Подлубный Евгений Иванович
Отец ребёнка: Подлубный Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно