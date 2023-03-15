Шатунов Константин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1985
Рождение ребёнка
29.01.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатунова Марина
Рождение ребёнка
16.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шатунова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шатунова Марина
Работа или профессия
Неизвестно
менеджер по продажам
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область