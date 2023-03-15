Шатунов Константин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Константин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1985

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1985

Отец: Шатунов Сергей Леонидович

Мать: Шатунова Людмила Серафимовна

Рождение ребёнка
29.01.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Марина

Рождение ребёнка
16.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шатунова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Марина

Работа или профессия
Неизвестно
менеджер по продажам
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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