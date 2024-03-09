Есипова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есипова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есипов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Есипов Дмитрий
Смерть
Неизвестно