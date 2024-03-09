Есипова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есипова Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есипов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Есипов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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