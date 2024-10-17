Гликерия Гаврилова
Место рождения
Дата рождения04.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1874
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Михайлов
Крещение
05.05.1874
восприемники: древни Клетки крестьянка Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1894
Сын: Максим Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
10.08.1894
Сын: Фрол Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно