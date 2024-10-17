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Гликерия Гаврилова

Место рождения

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1874

Отец: Гавриил Алексеев

Мать: Марья Васильева

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Михайлов

Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Крещение
05.05.1874
Спасс, Волоколамский муниципальный район, Московская область
восприемники: древни Клетки крестьянка Ксения Алексеева
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Максим Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1894

Сын: Фрол Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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