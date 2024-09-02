Трушин Степан Тимофеевич II — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушин Степан Тимофеевич II

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трушин Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Тимофей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Трушина) Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край

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