Трушин Степан Тимофеевич II
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трушин Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трушин Тимофей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Трушина) Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Александрийская, Георгиевский, Ставропольский край