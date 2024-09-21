Матрена Иванова 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Новоселки, Куркинский район , Тульская губерния

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки, Куркинский район , Тульская губерния
РС 1816 Знаменское Арина Федорова 12 лет 1804 год Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 1766 год РС 1795 34 года 1761 из деревни Новоселок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Анкудинов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Арина Федорова

Отец ребёнка: Федор Анкудинов

Знаменское
РС 1858 Арина Федорова 52 года, 1806 РС 1833 Жена Ирина 29 лет, 1804 год РС 1816 Знаменское Арина Федорова 12 лет 1804 год Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 17... Показать все

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