Матрена Иванова
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1816 Знаменское Арина Федорова 12 лет 1804 год Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 1766 год РС 1795 34 года 1761 из деревни Новоселок
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Анкудинов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Арина Федорова
Отец ребёнка: Федор Анкудинов
Знаменское
РС 1858 Арина Федорова 52 года, 1806 РС 1833 Жена Ирина 29 лет, 1804 год РС 1816 Знаменское Арина Федорова 12 лет 1804 год Отец Федор Анкудинов 53 года, 1763 год Жена его Матрена Иванова 50 лет, 17... Показать все