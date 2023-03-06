Головина Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Головин Сергей Максимович

Отец ребёнка: Головин Максим Иванович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Головин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Головин Максим Иванович

Смерть
Неизвестно

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