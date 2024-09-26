Горбачёва Аграфена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1918
Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Ефремович
Рождение ребёнка
16.10.1921
Дочь: Горбачёва Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Ефремович
Смерть
Неизвестно