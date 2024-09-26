Горбачёва Аграфена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Аграфена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Фёдор Ефремович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Горбачёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Ефремович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1921

Дочь: Горбачёва Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Горбачёв Фёдор Ефремович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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