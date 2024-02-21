Зайцев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Иван Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Аганина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Степановна

Смерть
Неизвестно

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