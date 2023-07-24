?????????????? (Прохорова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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?????????????? (Прохорова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1872 и 1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Прохоров Антон

Мать: Василиса Авраамиевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ????????????? ????????

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ????????????? ????????

Место жительства
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ????????????? ????????

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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