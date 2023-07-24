?????????????? (Прохорова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Прохоров Антон
Мать: Василиса Авраамиевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ????????????? ????????
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ????????????? ????????
Место жительства
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно