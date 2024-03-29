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валлиахмат
валлиахмат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
юныс
Мать
Не указана
Дети
ахат
Добавил:
кз
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Рождение
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Отец:
юныс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
ахат
Мать ребёнка:
канифа
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