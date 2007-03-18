Шендрикова (Константинова) Зоя Акимовна
Место рожденияПоспелихино, Казахстан
Дата рождения11.04.1924
Дата смерти18.03.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Поспелихино, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шендриков Павел Ефимович
Бракосочетание
?.05.1945
Смерть
18.03.2007
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область