Шендрикова (Константинова) Зоя Акимовна 11.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шендрикова (Константинова) Зоя Акимовна

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Место рождения

Поспелихино, Казахстан

Дата рождения

11.04.1924

Дата смерти

18.03.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Поспелихино, Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шендриков Павел Ефимович

Бракосочетание
?.05.1945

Муж: Шендриков Павел Ефимович

Смерть
18.03.2007
Новошахтинск, город Новошахтинск, Ростовская область

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