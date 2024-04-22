Иуда Степанов
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти06.01.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Степан Прокофьев
Мать: Ульяна Лукьянова
в ИВ1755 года указан в возрасте года
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кузьма Иудин
Мать ребёнка: жена Иуды
в РС 1811 года указан в возрасте 31 года
Рождение ребёнка
1786
Сын: Фома Иудин
Мать ребёнка: жена Иуды
Смерть
06.01.1813 ст.
68 лет