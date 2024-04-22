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Иуда Степанов

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

06.01.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Степан Прокофьев

Мать: Ульяна Лукьянова

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
в ИВ1755 года указан в возрасте года
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кузьма Иудин

Мать ребёнка: жена Иуды

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
в РС 1811 года указан в возрасте 31 года
Рождение ребёнка
1786

Сын: Фома Иудин

Мать ребёнка: жена Иуды

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.01.1813 ст.
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
68 лет
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