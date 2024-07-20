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Губжев Арсен Алимович

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Место рождения

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

16.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1981

Отец: Губжев Алим (Юра) Нухович

Мать: Губжева (Дикинова) Хаишат Мухамедовна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губжева (Гергова) Залина Владимировна

Рождение ребёнка
18.07.2011

Дочь: Губжева Стелла Арсеновна

Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна

Рождение ребёнка
18.07.2011

Дочь: Губжева Белла Арсеновна

Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна

Баксан, Баксан, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
03.07.2019

Дочь: Губжева Даниелла Арсеновна

Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна

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