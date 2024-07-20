Губжев Арсен Алимович
Место рождения
Дата рождения16.02.1981
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.2011
Дочь: Губжева Стелла Арсеновна
Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна
Рождение ребёнка
18.07.2011
Дочь: Губжева Белла Арсеновна
Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна
Рождение ребёнка
03.07.2019
Дочь: Губжева Даниелла Арсеновна
Мать ребёнка: Губжева (Гергова) Залина Владимировна